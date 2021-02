1







di Marco Amato, inviato a Vinovo

La Juve Primavera torna alla vittoria battendo la Fiorentina 2 a 0. Grande prova di reparto del centrocampo che ha saputo gestire e colpire quando si creavano gli spazi. Davanti, il solito Da Graca punisce ogni errore o disattenzione degli avversari. Grande partita anche di Ntenda, coronata dal gol che ha chiuso il match.



GAROFANI 6.5 – Poco interpellato mai distratto



TURICCHIA 6.5 – Legge il gioco prima del diretto avversario e questo permette di andare spesso in anticipo (Dall'85' FIUMANO' s.v. - Pochi minuti di grande quantità)



DE WINTER 6.5 – gestisce con calma ed estremo ordine la fase difensiva, bene anche in costruzione



RICCIO 7 – Un mastino, segue l'avversario fino al cerchio del centrocampo e non lo molla mai: un gradito ritorno (Dal 75' NZOUANGO 6 - Sempre preciso negli interventi)



NTENDA 7.5 – Quando entra dentro al campo fa male agli avversari e crea occasioni potenzialmente pericolose, nel secondo tempo fa una progressione clamorosa che lo porta fino in area, lì dove trova la rete del 2 a 0



PISAPIA 7 – Ha una frequenza di corsa che fa girare la testa al centrocampo viola: da area ad area sempre con la stessa intensità e qualità (Dal 70' ILING 6 - Dà una mano a respingere l'assedio viola negli ultimi minuti)



OMIC 7 – Vertice basso del centrocampo: strappa palloni e verticalizza sempre con ottimo tempismo e precisione: comincia l'azione dell'1 a 0



MIRETTI 7 – Mette l'elmetto e carica a testa bassa nel ruolo di incursore: si infila negli spazi lasciati tra le linee e crea occasioni: insieme a Pisapia sono due continue spine nel fianco



SOULE 6.5 – Rimesso al centro del campo, non propriamente al centro del gioco. Il discorso è sempre il solito: quando si accende è un pericolo per gli avversari, oggi manca un po' di continuità. Da segnalare il bel passaggio filtrante a Ntenda in occasione del 2 a 0. (Dall'85' MARESSA 7 - Rinforza la linea di centrocampo in un momento difficile: prende voto per l'ottimo assist a Da Graca in occasione del 3 a 0)



SEKULOV 5 – Tocca pochi palloni e non riesce ad esprimere le sue qualità. In ogni caso da sottolineare il coraggio nel buttarsi in mezzo agli avversari e propiziare la rete di Da Graca (Dal 75' CERRI 6 - Sacrificio, si mette a servizio della squadra)



DA GRACA 8 – Una rete da opportunista. Qualcuno dirà: era facile da fare. La questione è sempre che bisogna trovarsi al posto giusto nel momento giusto, e lui lo fa sempre. Chiude la partita al 91' con un gol in contropiede



All BONATTI 7.5 - La Juve torna a vincere e lo fa giocando bene e sapendo soffrire nell'ultima parte del match