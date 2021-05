2







di Marco Amato, inviato a Vinovo

A 4 giorni dal pareggio al cardiopalma contro la Roma, la Juventus Primavera torna in campo questo pomeriggio - tra le mura amiche dell'Ale & Ricky di Vinovo - per sfidare l'Empoli nel recupero della 17esima giornata di campionato. Di fronte, la squadra di Bonatti si troverà il miglior attacco del torneo, con 41 gol fatti. Con una vittoria, la Juventus potrebbe raggiungere il secondo posto in campionato e resterebbe ad una lunghezza di distanza dall'Inter capolista.



IL TABELLINO



Juventus-Empoli: 1-1



Marcatori: (Baldanzi 5', Barrenechea 33')



Juventus (4-4-2): Garofani; Mulazzi, De Winter, Riccio Ntenda; Soule, Miretti, Barrenechea, Turicchia; Da Graca, Cerri (Sekulov 46'). A disp. Senko, Raina, Fiumanò, Omic, Nzouango, Leo, Chibozo, Iling, Cotter, Sekularac. All. Bonatti

Empoli (4-3-1-2): Hvalic; Donati, Siniega, Pezzola, Rizza; Degli Innocenti, Asllani, Belardinelli (Fazzini 38'); Baldanzi; Bozhanaj (Klimavicius 46'), Ekong (Lipari 46') A disp. Biagini, Morelli, Fradella, Rossi, Sidibe, Simic, Brkic, Lombardi, Martini. All. Buscé



Ammonizioni: (Miretti (J) 25')



Arbitro: Sig. ​Vigile della sezione di Cosenza



58' - Soule salta ancora una volta l'avversario, la conclusione è però centrale



57' - OCCASIONE JUVE, Miretti da dentro l'area piccola prova lo scavetto ma trova l'opposizione di Hvalic



56' - OCCASIONE EMPOLI, colpo di testa ravvicinato di Fazzini su cui Garofani risponde presente



51' - Palla tagliata di Ntenda in area, deviazione provvidenziale della difesa empolese prima che Miretti possa colpire a rete



46' - Buona occasione per Soule che ha lo spazio per far male: il suo sinistro a giro finisce di molto a lato



46' - Inizia la ripresa



INTERVALLO



44' - Missile di Ekong indirizzato all'incrocio, la palla non scende e Garofani tira un sospiro di sollievo 41' - Tiro dalal distanza di Fazzini, bravo Garofani a chiudere lo specchio



36' - Azione personale di Soule che scarica il sinistro: conclusione rasoterra che si spegne sul fondo



33' - Gol Juve, dal dischetto si presenta Barrenechea che non sbaglia!



32' - RIGORE PER LA JUVE, guadagnato da Ntenda che si infila a mezzo a due avversari e viene steso



30' - OCCASIONE JUVE, scarico di Soule per Barrenechea che prende la mira: il suo tiro viene leggermente deviato ed esce di poco a lato



24' - Azione di contropiede della Juve, palla arretrata in area di Turicchia che non riesce a pescare Cerri e Da Graca dentro l'area



18' - OCCASIONE EMPOLI, Bozhanaj trova un pertugio dove infilarsi in mezzo al campo, la sua conclusione dal limite, però, si alza alta sopra la traversa



16' - OCCASIONE JUVE, cross nel mezzo di Mulazzi che trova la deviazione ravvicinata di Cerri, il tiro rotola a fil di palo prima di uscire



11' - OCCASIONE JUVE, Soule dribbla il diretto avversario e dal limite dell'area lascia partire un sinistro a giro che sfiora il palo



9' - OCCASIONE JUVE, Ntenda entra in area, conclusione ravicinata murata da Hvalic



8' - Conclusione dalla distanza di Da Graca, palla ampiamente fuori



7' - OCCASIONE JUVE, palla in mezzo di Da Graca per Soule che da distanza ravvicinata spara alto



5' - GOL EMPOLI, conclusione ravvicinata di Baldanzi, che riceve dopo un retropassaggio sbagliato di Ntenda, che non lascia scampo a Garofani



4' - Prima conclusione di Barrenechea da fuori area: tiro fuori



1' - Fischio d'inizio del match