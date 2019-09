di Cristiano Corbo, inviato a Vinovo

Riparte il campionato Primavera della Juventus, e lo fa dal solito campo di Vinovo, stavolta contro l'Empoli. Non c'è Baldini sulla panchina bianconera: l'ha sostituito Lamberto Zauli, ex proprio dei toscani. Fischio d'inizio alle ore 13.



JUVE-EMPOLI 0-0

Juventus (4-3-3): Israel, Leo, Anzolin, Leone, Dragusin, Gozzi, Tongya, Ahamada, Sene, Abou, Stoppa. A disp. Garofani, Dadone, Riccio, Verduci, De Winter, Francofonte, Sekulov, Ranocchia, Da Graca, Cerri. All. Zauli

Empoli (4-3-3): ​Hvalic, Donati, Viti, Asllani, Matteucci, Fradella, Zelenkovs, Belardinelli, Lipari, Bozhanaj, Ekong. A disp. Vivoli, Riccioni, Sibide, Chinnici, Folino, Plina, Lombardi, Bertolini. Sakho, Martini. All. Buscè

Arbitro: Bitonti di Bologna LA PARTITA

14' - Calcio d'angolo: svetta Leo. Palla che si spegne sul fondo.

13' - Ecco Tongya: tentativo velenoso, Hvalic devia in angolo.

12 - Ahamada, che occasione. Al limite dell'area, ecco il destro potente. Palla fuori di poco.

9' - Abou crossa e Sene colpisce: palla debole, ancora. E Hvalic c'è.

6' - Gran serpentina di Bozhana, che sfodera il sinistro. Palla larga.

3' - Lipari si fa vedere in area Juve: Gozzi lo affronta come può, risolve Israel in uscita bassa.

1' - Buona azione in partenza della Juve: Abou libera il sinistro all'altezza del dischetto, ma non trova la potenza necessaria.

1' - Inizia il match.