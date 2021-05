3







di Marco Amato, inviato a Vinovo

La Juve Primavera pareggia 1 a 1 contro l'Empoli. Una buona prestazione della squadra di Bonatti a cui, però, è mancato lo spunto in avanti



GAROFANI 6.5 - Sul gol è incolpevole, per il resto è impeccabile



MULAZZI 7.5 - Sempre puntuale nell'occupare lo spazio in fascia lasciato libero da Soule e nel chiudere ogni porta ai tentativi avversari; una spina nel fianco della difesa empolese



DE WINTER 7 - Veste i panni di Bonucci e con lunghe sventagliate dà il via alla manovra offensiva



RICCIO 7 - Un mastino in mezzo alla difesa, insegue il diretto avversario fin dentro gli spogliatoi, chiudendo ogni spazio possibile alle avanzate dei toscani



NTENDA 6.5 - Sbaglia in occasione del vantaggio empolese, più tardi si fa perdonare guadagnando il rigore che vale l'1 a 1 (Dal 72' ILING 6.5 - La sua freschezza dà nuovo brio alla manovra offensiva)



SOULE 6.5 - Quando riesce ad inserirsi tra le linee e dialoga con i compagni con la consueta qualità mette in crisi la difesa empolese. Si divora un gol a inizio primo tempo: un errore non da lui, vista l'estrema educazione del suo mancino (Dall'88' COTTER s.v. - Una manciata di minuti per provare a dare la svolta al match)



MIRETTI 6.5 - Si accende a fasi alterne: alterna i soliti strappi a centrocampo con alcuni errori tecnici a cui non ci ha abituato



BARRENECHEA 7 - Ancora una volta freddo come il ghiaccio dagli undici metri. In diverse occasioni spezza ritmo e gioco alla squadra avversaria per poi impostare e rilanciare l'azione bianconera (Dal 72' OMIC 6.5 - Entra bene e dà un grosso contributo nel far girare palla da una parte all'altra)



TURICCHIA 6 - Consuma la fascia sinistra ma in alcuni casi è poco preciso nel servire i compagni



DA GRACA 5.5 - Rimane nuovamente a secco, prova incolore per il bomber della Juve Primavera (Dal 64' CHIBOZO 5.5 - Non riesce a incidere, non trova l'imbucata per Omic che avrebbe messo il centrocampista a tu per tu con il portiere)



CERRI 5.5 - Fatica tremendamente a entrare nel vivo del gioco e incidere in area (Dal 46' SEKULOV 5.5 - Errori determinanti in fasi chiave della partita)



All. BONATTI 7 - La Juventus Primavera continua ad inanellare ottime prestazione; peccato per aver raccolto solo un punto: è mancata concretezza in fase finalizzativa