La Juventus Primavera di Lamberto Zauli non va oltre l'1 a 1 contro l'Inter, con il rammarico di non aver saputo mantenere l'iniziale vantaggio, grazie al gol lampo di Sekulov. Al gol bianconero, infatti, nella ripresa ha risposto Mulattieri, per il definitivo pareggio. Ecco il tabellino della gara.



JUVE-INTER 1-1 (1-0)

Marcatori: Sekulov al 2', Mulattieri al 68'

JUVE (4-3-2-1) - Israel; Anzolin, Vlasenko, Gozzi, Ntenda; De Winter, Leone (64' Fagioli), Ahamada (77' Barrenechea); Tongya, Sekulov (57' Da Graca); Sene (64' Chibozo).

INTER (3-5-2) - Pozzer; Kinkoue (26' Moretti), Ntube, Pirola; Persyn, Gianelli (77' Squizzato), Schirò, Burgio (26' Gnonto), Vezzoni; Mulattieri, Fonseca (55' Satriano).

Ammoniti: Ahamada (J), Gianelli (I)