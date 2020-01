La Juve si riscatta dopo la sconfitta con l’Empoli e supera 3-0 la Cremonese con le reti di Leo e la doppietta di Ranocchia. Sempre in controllo i ragazzi bianconeri, che strappano così il pass per le semifinali della Coppa Italia Primavera, dove affronteranno la vincente di Milan-Fiorentina. Note positive l’esordio del nuovo acquisto Marques e la prova del 2003 Miretti.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus (4-3-1-2): Israel; Leo, Vlasenko, Gozzi, Anzolin; Ahamada, Leone, Ranocchia; Tongya; Petrelli, Sene. A disp. Garofani, Dadone, Bandeira, Riccio, Turicchia, Miretti, De Winter, Sekulov, Chibozo, Moreno, Marques. All. Zauli.



Cremonese (3-5-2): Scarduzio; Quaranta, Cella, Hoxha; Cerri, Girelli, Sow, Ghisolfi, Crivella; Spini, Bertazzoli. A disp. Cantoni, Battini, Rossi, Pederzoli, Emche, Schirone, Kadjo, Salami, Parmiggiani. All. Lucchini.



LA CRONACA



SECONDO TEMPO



93' Finita! La Juve è in semifinale della Coppa Italia Primavera



91' Bella azione di Miretti, che sfiora il gol con un bel diagonale mancino.



87’ GOL DELLA JUVE! Ancora Ranocchia, alla prima doppietta in bianconero, bravo a trafiggere Scarduzio su assist di Moreno.



79' Ci prova ancora Marques di testa, murato.



69' Ultimo cambio per la Juve: entra Moreno ed esce Sene.



66' Subito Marques, pericoloso con un colpo di testa.



62' Doppio cambio per Zauli: esordio di Marques, che entra al posto di Petrella. In campo anche Miretti per Ahamada.



58' Espulso Spini! Cremonese in 10, rosso per l'attaccante a causa di un duro fallo (scivolata con piede a martello) su Vlasenko.



47' Clamorosa occasione sprecata da Petrelli a pochi passi da Scarduzio.



46' Si riparte!





PRIMO TEMPO



46' Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo. 2-0 Juve con le reti di Leo e Ranocchia



39' Ci prova anche Ahamada, ma il suo destro è bloccato bene da Scarduzio.



35' Mancino pericolosissimo di Anzolin, che dal limite dell'area di rigore si coordina alla perfezione e calcia. Tiro di poco a lato.



32’ GOL DELLA JUVE! Gran giocata di Ahamada, che tocca per Ranocchia che di sinistro infila il portiere avversario. Per lui terzo gol nelle ultime tre partite.



20' Juve vicina al raddoppio, ancora con Leo, il cui colpo di testa termina di poco a lato.



16' JUVE IN VANTAGGIO! Segna Leo, abile a incrociare col destro al termine di un'azione pericolosa di Anzolin!



10' Giallo per Ghisolfi per aver fermato la ripartenza di Ahamada.



1' - Partiti!