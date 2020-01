Dopo la sconfitta in Campionato contro l'Empoli, che ha interrotto la striscia positiva durata 3 mesi, la Primavera bianconera torna in campo. Oggi pomeriggio alle 14:30 al campo Ale & Ricky di Vinovo andrà in scena Juventus-Cremonese, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico dei bianconeri, Zauli, potrà contare anche sul nuovo arrivato Marques convocato per la prima volta in bianconero.



Il match sarà visibile in diretta e in esclusiva su Juventus Tv.