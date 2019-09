di Lorenzo Bettoni, inviato a Vinovo

Israel 6 – Non può niente sui gol, un paio di uscite sicure.



Leo 5.5 – Un buono spunto sul quale Da Graca doveva fare di più ma dietro lascia a desiderare.



Dragusin 6 – Spesso costretto ad affrontare da solo la difesa del Cagliari perché i bianconeri si riversano tutti in avanti. Può fare meglio ma non è tra i peggiori.



Riccio 6 – Colpisce la traversa nel primo tempo, un po' in difficoltà nella ripresa



Anzolin 6 – Equilibrato.



Ahamada 5.5 – Gira a vuoto, non riesce ad imporre la sua fisicità (67' Tongya 6 – Buona corsa, fa il suo.)



Leone 6 – Ha una buona occasione dal limite ma Ciocci è bravo a dirgli di no. (67' De Winter 6- Esordio in Primavera, batte l’emozione.)



Ranocchia 6.5 – Il migliore della Juve. I suoi inserimenti mettono in difficoltà il Cagliari ma non basta. (75' Fagioli 6.5 – Si vede la stoffa del giocatore ad ogni pallone che tocca.)



Moreno 5.5 – Fumoso, si accende solo a sprazzi. (64' Sene 6 – Entra bene ma non basta. Nel finale centra la traversa. Sfortunato.)



Da Graca 5 – Si mangia la palla gol più importante della partita.



Stoppa 5 – Quasi sempre fuori dalla zona calda. (64' Frederiksen 5 – Quasi sempre al posto sbagliato nel momento sbagliato.)



All. Zauli 5.5 – ​Tanto turnover perché martedì c'è di nuovo la Youth League. Può recriminare perché la Juve paga subito un prezzo altissimo per un approccio di gara rivedibile. I suoi fanno di tutto per recuperare, si buttano in avanti e prendono il secondo in contropiede. Peccato perché dal punto di vista del gioco la squadra non aveva demeritato.



CAGLIARI: Ciocci 7; Porru 6.5, Carboni 7, Boccia 6.5, Aly 6.5 (67' Cusumano 6); Ladinetti 6.5, Lombardi 6.5 (92' Cossu), Kanyamuna 6.5; Marigosu 7.5 (80' Manca); Contini 8, Gagliano 7. All. Canzi.