Doppia sfida in questo martedì di calcio prenatalizio. Allo Stadium la partita tra Juventus e Cagliari, con i bianconeri che vogliono continuare a vincere e risalire la classifica. Stesso destino, a partire dalle 12:30, per i giovani della Primavera, anch'essi impegnati contro la squadra sarda.: 0-0: Senko; Savona, Dellavalle, Nzouango, Turicchia; Mulazzi, Omic, Bonetti, Iling; Cerri, Chibozo​.. Scaglia, Vinarcik, Rouhi, Turco, Fiumanò, Doratiotto, Solberg, Ledonne, Mbangula, Sekularac, Strijdonck.. Bonatti: D'Aniello; Palomba, Iovu, Kourfalidis, Desogus, Carboni, Astrand, Cavuoti, Tramoni, Sulis, Yanken.. Lolic, Conti, Manca, Masala, Caddeo, Schirru, Pulina, Pintus, Murru, Secci.. Agostini: Sig. ​Iacobellis di Pisa5' - Palla in mezzo tagliata di Iling, Cerri manca l'appuntamento con il gol3' - Sul ribaltamento di fronte tiro di Chibozo, potenza ma conclusione centrale3' - Senko sventa un'ottima opportunità per il Cagliari, sradicando la palla dai piedi di Tramoni1' - Via al match!