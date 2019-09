La Juventus Primavera di Lamberto Zauli vuole rialzarsi dopo il pesante ko subito una settimana fa in casa dell'Atalanta. Contro il Cagliari - che non ha mai perso - servono i tre punti per voltare pagina e rialzare il morale nello spogliatoio.



LIVE



67' Doppio cambio anche per la Juve: Leone-De Winter, Ahamada. Tongya



67' Cambio Cagliari: Aly fuori, dentro Cusumano



64' Doppio cambio Juve: Sene per Moreno e Frederiksen per Stoppa



63' GOL CAGLIARI: Ripartenza del Cagliari che si trova 3 contro 3 nella trequarti della Juve. Percussione centrale di Marigosu che la passa coi tempi giusti a Contini. Il piattone sul secondo palo del numero 9 è imprendibile per Israel.



59' Percussione in area di Ranocchia che viene chiuso prima di calciare.



58' Ora ci prova Ahamada trovando ancora la deviazione del portiere del Cagliari: angolo per la Juve da cui non scaturisce niente



56' Leone ci prova dal limite, bravo Ciocci a disterndersi sulla sua sinistra deviando la palla a lato



49' OCCASIONE JUVE! Grande giocata di Leo che si libera sul fondo e mette dentro per Da Graca che a due passi dalla porta spara alto



46' Inizia il secondo tempo, nessun cambio per nessuna delle due squadre



45' OCCASIONE CAGLIARI! Kanyamuna a un passo dal raddoppio! Il Cagliari prova a colpire in contropiede ma Dragusin respinge sulla linea. E' l'ultima azione del primo tempo che termina senza recupero.



44' TRAVERSA JUVE! Cross di Anzolin dalla sinistra: Riccio salta più alto di tutti, prende in piena la traversa e sulla ribattuta Stoppa impegna Ciocci che fa un miracolo. Quest'ultima azione viene però fermata per fuorigioco.



40' OCCASIONE JUVE: Da Graca non arriva sul cross di Ranocchia sul secondo palo per questione di centimetri. Juve vicina al pari.



37' Stavolta è Anzolin a fermare una ripartenza. Giallo anche per lui



35' Boccia ammonito, ha fermato una ripartenza della Juve trattenendo un bianconero. Punizione dalla trequarti che la Juve non sfrutta.



28' PALO DEL CAGLIARI: Ladinetti dal limite centra il palo! Juve fortunata. I bianconeri ripartono e conquistano un fallo.



27' Contini parte in contropiede, Riccio ferma l'azione con un tocco di braccio involontario al limite dell'area.Giallo e punizione per i sardi.



22' La Juve protesta per un fallo di mano, l'arbitro lascia correre



21' Da Graca stacca di testa in piena area, Ciocci dice di no e devia nuovamente in angolo



20' Punizione dal limite di Ranocchia: palla che passa sotto la barriera e viene daviata in angolo



3' GOL CAGLIARI: Contini porta avanti il Cagliari con un colpo di testa su sviluppi di un corner



1' Si parte, batte la Juve.





TABELLINO



JUVENTUS-CAGLIARI 0-2



MARCATORI: 3' Contini (C), 63' Contini (C)



JUVENTUS (4-3-3): Israel; Leo, Dragusin, Riccio, Anzolin; Ahamada (67' Tongya), Leone (67' De Winter), Ranocchia; Moreno (64' Sene), Da Graca, Stoppa (64' Frederiksen).​ A disp. Garofani, Raina, Vlasenko, Gozzi, Verduci,Francofonte, Fagioli. All. Zauli.



CAGLIARI (4-3-1-2): Ciocci; Porru, Carboni, Boccia, Aly (67' Cusumano); Ladinetti, Lombardi, Kanyamuna; Marigosu; Contini, Gagliano. A disp. Piga, Acella, Cancellieri, Fucci, Cossu, Conti, Manca, Sabino. All. Canzi.



ARBITRO: Marcenaro di Genova