La Juve Primavera saluta il 2021 con una sconfitta: a Vinovo passa il Cagliari 2 a 1. Di seguito le pagelle del match:SENKO 6.5 - Sul gol non può nulla, quando viene impegnato fa il suoSAVONA 7 - Quando la squadra sale e guarda a destra, lo trova sempre. Mettere palla tra i suoi piedi sembra spesso una buona idea (Dal 68' STRIJDONCK 6 - Corre ovunque in cerca della giusta occasione, senza trovarla. Sul finale sventa un contropiede avversario che avrebbe chiuso i giochi prima del triplice fischio)DELLAVALLE 5.5 - Yanken lo brucia nell'occasione dell'1 a 0, diverse piccole sbavature nel corso della partitaNZOUANGO 6 - Comincia male, sbagliando diverse volte in impostazione e dimostrandosi distratto. Con il passare del tempo cresce, sia in fase di marcatura che con palla tra i piediTURICCHIA 7 - Corsa, precisione tecnica, grinta, palle rubate e recuperate, palloni preziosi per i compagni. Difficile contare le tante cose buone fatte in questa partitaMULAZZI 6 - Viaggia con un orologio svizzero nel taschino, i suoi inserimenti sono sempre tempestivi e colgono di sorpresa la difesa avversaria. Manca, però, l'appuntamento con il golOMIC 5 - Nell' 1 a 0 si fa saltare troppo facilmente, nel 2 a 0 perde ingenuamente un pallone. Un passaggio a vuoto, oggi non sembra lui (Dal 58' SEKULARAC 6 - Ci mette il fisico, argina le ripartenze ed è ordinato in costruzione)BONETTI 7 - Deve ringraziare Bonatti, l'intuizione di spostarlo a centrocampo è la svolta. Un'altra prova ottima, usa il pennello per ricamare e il martello per distruggere le avanzate avversarie (Dall'85' DORATIOTTO sv)ILING 6.5 - Qualche buono spunto, si divora un gol nel primo tempo ma nel secondo si dimostra ancora una volta infallibile dal dischetto. In generale, nella ripresa la sua prestazione sale di tonoCERRI 6 - Fa un buon lavoro di sponda, molto prezioso, è il raccordo tra il centrocampo e l'attacco. Manca, però, in fase di realizzazione (Dal 68' MBANGULA 6 - Mette brio alla fase offensivaCHIBOZO 6 - Si accende a fasi alterne, manca un po' di continuità (Dal 58' TURCO 7 - Il suo ingresso cambia volto all'attacco bianconero, serpentina in area e ha il merito di guadagnare il rigore dell'1 a 2)All. BONATTI 6.5 - Che peccato! La sua squadra sforna una buona prestazione, a tratti ottima, ma spreca troppo in fase di finalizzazione e paga alcuni errori individuali