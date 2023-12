La Juventus Primavera torna in campo per la sfida contro il Bologna. Appuntamento alle ore 13 a Vinovo per una gara che deve riportare i tre punti in casa bianconera.



IL TABELLINO

JUVE-BOLOGNA 0-0

Marcatori:



Juventus U19 (3-4-3) - Crespi, Savio, Gil Puche, Bassino; Turco, Ripani, Ngana, Pagnucco; Florea, Pugno, Crapisto.

A disposizione: Fuscaldo, Firman, Boufandar, Domanico, Biggi, Giorgi, Grosso, Scienza, Scarpetta, Owusu. Allenatore: Montero.



Bologna U19 (4-3-2-1) - Pessina, Menegazzo, Hodzic, Amey, Cesari, Rosetti, Ebone, Diop, Baroncioni, Byar, De Luca.

A disposizione: Gasperini, Carretti, Busato, Ravaglioli, Idaro, Schiavoni, Mercier, Zilio, Mukelenge, Tonin, Mangiameli. Allenatore: Vigiani.



LA DIRETTA



14' GOL! Passa il Bologna palla in verticale di Byar per Ebone, il numero 9 passa alle spalle di Bassino e batte Crespi. Uno a zero ospiti.



13' RIGORE NON FISCHIATO ALLA JUVE - Bianconeri che si ripropongono in avanti: cross in mezzo dalla destra, colpo di testa di Florea e tocco netto con la mano di De Luca. Il direttore di gara lascia correre tra le proteste della Juve e di Montero.



8' Iniziativa sulla destra del Bologna, Crespi attento.



4' Crapisto si prende il primo corner della gara.



3' Juve che mantiene il possesso, senza per il momento creare pericoli.



1' Partiti