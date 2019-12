PRIMAVERA, JUVE-BOLOGNA 3-2



Israel 6 - Questa volta non ha bisogno di fare gli straordinari



Bandeira 6 - Fa buona guardia, anche se da quella parte il Bologna sfonda nel secondo tempo. E' quasi fisiologico.



Dragusin 5.5 - Ammonito, un po' ingenuo nel causare il rigore.



Vlasenko 5.5 - Meno sbavature di Dragusin ma nella ripresa sbanda un pò.



Anzolin 6 - Non spinge come mercoledì ma cresce in fase difensiva.



Ahamada 6 - Partita dai due volti: sontuoso nel primo tempo, ingenuo nella ripresa quando causa il secondo rigore. Che è netto.



Fagioli 6.5 - Cala alla distanza ma la qualità non si discute.



Ranocchia 6 - Un pò in riserva dopo due mesi ottimi. (77' Leone)



Tongya 7 - Segna il suo primo gol in campionato con la compicità di Molla.



Da Graca 7.5 - Stato di grazia. Due gol al Bayer, due al Bologna in Coppa Italia mercoledì, un gol ed un assist oggi. L'assenza di Petrelli è pesante ma lui lo sta rimpiazzando alla grande.



Portanova 7 - Grande gol per il raddoppio.



Zauli 7 - Non sarà contento dei due gol concessi al Bologna, entrambi su calcio di rigore. Però la Juve chiude il 2019 con 12 risultati utili consecutivi e una gran bella rincorsa in campionato, iniziato male ma che ora sorride ai suoi ragazzi.