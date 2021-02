di Marco Amato, inviato a Vinovo

Dopo un periodo di forma non ottimale, la sconfitta contro la Sampdoria e il pareggio con il Genoa, torna in campo la Juventus primavera. Di fronte il Bologna che sta disputando un discreto campionato di metà classifica e potrebbe rivelarsi un'avversaria ostica. Di positivo c'è che per la prima volta dalla ripartenza i giovani bianconeri hanno avuto una settimana per recuperare le forze e lavorare in vista del match odierno: fischio d'inizio alle 17.



IL TABELLINO



Juventus-Bologna: 0-1



Marcatori: (Rocchi 9')



Juventus (4-4-2): Garofani; Mulazzi, de Winter, Fiumanò, Turicchia; Sekulov, Barrenechea, Miretti, Soule; Cerri, Bonetti​. A disp. Senko, Nzouango, Omic, Verduci, Ntenda, Pisapia, Leo, Iling, Da Graca, Cotter, Galante, Sekularac. All. Bonatti

Bologna (4-3-3): Molla; Arnolfi, Montebugnoli, Milani, Grieco, Khailoti, Viviani, Farinelli, Pagliuca, Juwara, Rocchi. A disp. Prisco, Motolese, Annan, Maresca, Cavina, Pietrelli, Roma, Cossalter, Paanane, Di Dio, Fabretti, Vergani. All. Zauri



Arbitro: ​Sig. Marini della sezione di Trieste



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



11' - OCCASIONE JUVE, palla tagliata in area di Sekulov, Bonetti impatta male e spara alto sopra ltraversa



9' - GOL BOLOGNA, batti e ribatti in area, arriva Rocchi che scarica forte in porta



6' - OCCASIONE JUVE, Soule dentro l'area rientra da destra a sinistra, tira a giro ma la conclusione sfiora il palo



5' - Taglio di Juwara che arriva in area, il suo tiro incrociato è debole



4' - Errore del portiere del Bologna, per poco Cerri non gliela strappa dai piedi



0' - Marini fischia l'inizio del match a Vinovo