Segui in diretta il match di campionato Primavera tra Juve e Bologna. Calcio d'inizio alle ore 17.



DIRETTA



8' Prima occasione per il Bologna: Juwara cerca la conclusione di mancino da dentro l'area ma la sua conclusione colpisce in pieno Vlasenko. La Juve rischia.



1' Si parte, batte la Juve



FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus (4-3-3): Israel; Bandeira, Dragusin, Vlasenko, Anzolin; Ahamada, Fagioli, Ranocchia; Tongya, Da Graca, Portanova. A disp. Garofani, Raina, Riccio, Sekulov, De Winter, Leone, Abou, Moreno, Stoppa, Gerbi, Francofonte. All. Zauli.



Bologna: Molla; Lunghi, Agyemang, Grieco, Saputo, Khailoti, Di Dio, Ruffo Luci, Uhunamure, Baldursson, Juwara. A disp. Ruggiu, Stanzani, Boriani, Pagliuca, Farinelli, Cossalter, Bianchino, Carrettucci, Bovo. All. Troise.