Un primo tempo sottotono, un secondo favoloso e poi la doccia gelata nel recupero. La Juve perde 2-1 contro il Bologna a Vinovo in una gara dominata per 45', ma chiusa con troppi errori in entrambe le fasi. Restano solo i rimpianti.Crespi 6 - Sceso dall'U23 per aiutare i compagni, quando chiamato in causa risponde presente. Non può nulla sui due gol.Savio 6.5 - Prima braccetto, poi laterale di spinta. Sempre presente con tanta quantità.Bassino 4.5 - Due errori, due gol. Svarioni pesanti: si perde Ebone alle spalle per il vantaggio Bologna, va poco convinto nel contrasto finale con Tonin, così spalanca le porte al 2-1 finale.Gil Puche 6 - Attento e presente. Cresce con la Juve alla distanza.Turco 6 - Nel primo tempo è uno dei pochi bianconeri a proporsi con costanza, alla lunga appare più stanco (76′ Domanico 5.5 - Entra da braccetto, un giallo subito)Ripani 7 - C'è sempre. Tocca tanti palloni e calcia tutto ciò che può: solo un miracolo di Pessina più traversa gli negano un gol che sarebbe stato splendido. Sempre al centro del gioco.Ngana 5.5 - Quantità, un giallo in avvio, ma si vede poco.Pagnucco (C) 6 - Tanti tentativi di cross, non sempre efficaci, ma c'è nelle due fasi.Florea 6.5 - Convincente fin da subito. Si inserisce, pressa e ha idee: poco supportato nel primo tempo, meglio nel secondo con tutta la Juve. (82′ Grosso sv),Pugno 6.5 - Ci prova una, due, tre volte. Ma il pallone non riesce ad entrare, per lui anche una traversa. Buon lavoro con e per i compagni.Crapisto 6 - Meno vivace del solito, dà comunque il suo apporto. (62′ Scienza 7 - Entra per cambiare la gara, lo fa. Un gol, una traversa e quegli spunti mancati a lungo. Non basta per non pagare dazio alla fine).Allenatore: Montero 6 - Solo 45' non bastano, nemmeno nella qualità e quantità del dominio espresso nella ripresa. La Juve avrebbe meritato una vittoria, ma alla fine paga tutti i suoi errori e arriva una beffa che fa male.