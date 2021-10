La Juventus Primavera vince 3 a 2 contro il Bologna e continua la striscia positiva. Di seguito le pagelle del match- Non ha colpe sui gol presi, è puntuale quando chiamato in causa- Le fatiche di San Pietroburgo si sentono, ma quando ha la forza di accelerare diventa imprendibile, e per la difesa felsinea son dolori- Attento negli uno contro uno, fa valere il fisico sugli attaccanti avversari- Attento in fase difensiva, ma perde qualche pallone di troppo per distrazione, quando deve impostare- Diversi interventi decisivi, un pendolo sulla diagonale difensiva per fermare gli inserimenti avversari- Tenta tantissimi dribbling, ma oggi non va e salta l'uomo in pochissime occasioni. Sfortunato, è costretto ad uscire nel primo tempo per infortunio(Dal 37'- Entra a freddo ma è subito nel vivo dell'azione. Tante piccole buone cose, senza nessuno spunto, però)- Sbaglia qualche passaggio facile, ma si esalta nelle giocate complicate. Nell'occasione del gol è bravissimo a mettere la punta e bruciare tutti in area (Dal 75' STRIJDONCK s.v.)- Per interpretare il gioco come vuole Bonatti ci vuole grande precisione tecnica e personalità, quello che metteva in campo Miretti, nella passata stagione. Quello che mette in campo oggi Doratiotto: con una prestazione di altissimo livello e il pallone sempre incollato ai piedi, se non quando c'è da verticalizzare per i compagni. Nota negativa: deve trovare più continuità nei diversi momenti della partita (Dal 75' FIUMANO' s.v.)- Freddo dal dischetto per il raddoppio della Juve, per il resto è altalenante e troppo spesso esce dal vivo del gioco (dal 58'- Il cross per Bonetti che vale l'assist a tabellino è preciso al millimetro)- Freddo, come il vento che spira su Vinovo. 30 secondi ed è suo il gol che sblocca il risultato: bomber di razza, il suo inizio stagione è da incorniciare- Il suo apporto in fase offensiva è scarso, ma è generosissimo in fase di non possesso e più di una volta rimedia ai propri errori (Dal 58'- Mette ordine nel mezzo)- Più di carattere, che con il bel gioco. Vincere così ha un peso specifico importante