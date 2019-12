di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Israel 7 – Salva il risultato sul 2-1. Quando c’è si fa sempre trovare pronto, come Roma.



Bandeira 7 – Assist per il gol che chiude la gara, solido dietro.



Dragusin 6.5 – Poche sbavature.



Vlasenko 6.5 – Fa buona guardia.



Anzolin 6.5 – La Juve da quella parte sfonda spesso, anche grazie a lui.



Ahamada 7.5 – L’assist per il gol del 2-0 nasce da una sua azione personale che è un capolavoro di forza fisica e tecnica.



Leone 6 – Col pilota automatico (74' De Winter 6 – Ferma gli avversari anche con le brutte. Ammonito.)



Ranocchia 6.5 – Assist per il gol del vantaggio. Ottima prestazione dopo la grande prova di Roma. (64' Sekulov 6 – Qualche buono strappo)



Tongya 7.5 – Inizia l’azione del vantaggio, segna il gol del raddoppio. Quasi a tutto campo. Straripante.



Da Graca 7.5 – Deve solo appoggiare in rete i passaggi perfetti dei compagni. L’importante è esserci.



Sene 6.5 – Torna ad essere pericoloso anche in zona gol. (74' Moreno 6 – Sempre difficile prenderlo)



All. Zauli 7 – La Juve si qualifica ai quarti con una bella prestazione ma sul 2-1 ha rischiato. Prossimo turno contro la Cremonese che ha battuto il Chievo.