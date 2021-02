1







di Marco Amato, inviato da Vinovo

La Juventus Primavera agguanta al 90' il pari per 2 a 2 contro il Bologna. I giovani bianconeri giocano bene ma non finalizzano, al contrario i rossoblù hanno poche occasioni ma la buttano dentro due volte. Implacabile Da Graca che segna una doppietta ed evita la sconfitta.



GAROFANI 5.5 – Sul primo non può nulla, ma sul gol del 2 a 0 non è impeccabile



MULAZZI 5.5 – Una brutta palla persa dà il via all’azione del 2 a 0 (Dal 58' LEO 6.5 - Una spinta in più alla manovra offensiva: entra bene)



DE WINTER 5.5 – Male con il pallone tra i piedi: rallenta la manovra ed è poco preciso



FIUMANO’ 6.5 – Diversi interventi calibrati con la giusta forza e il giusto tempismo (Dal 66' NZOUANGO 6.5 - Attento e preciso, non rischia nulla)



TURICCHIA 6.5 – Dalla sua parte un cliente scomodo come Musa Juwara: non lo soffre e, anzi, si fa spesso vedere in avanti (Dal 58' NTENDA 6.5 - Come Leo, dà nuovo brio alla manovra offensiva bianconera​)



SEKULOV 6.5 – Tanta corsa e sacrificio in fase id copertura, non perde la lucidità per creare occasioni pericolose in avanti



BARRENECHEA 6.5 – È lui a dettare i tempi e a far girare palla, lo fa sempre in maniera impeccabile (Dal 58' OMIC 6.5 - Entra subito in partita, recupera palloni e verticalizza)



MIRETTI 6 – La sufficienza è piena, e ci mancherebbe. Manca, però, sempre l’ultimo passaggio o l’ultimo dribbling per aprire la difesa avversaria e andare a rete



SOULE 7 – È lui l’uomo più pericoloso della Juventus: parte da destra per accentrarsi e andare al tiro, ha diverse occasioni che per una questione di centimetri o sfortuna non gonfiano la rete avversaria



CERRI 5.5 – Non abbastanza cattivo nell’area di rigore del Bologna, diversi errori tecnici



BONETTI 5 – Tocca pochi palloni, non riesce ad incidere (Dal 46' DA GRACA 8 - Ogni volta che è chiamato in causa fa il suo, due gol di potenza e precisione che permettono alla Juve di agguantare il pari)



All. BONATTI 7 - La squadra gioca bene e dimostra carattere nel recuperare il risultato: peccato la poca precisione in fase di finalizzazione