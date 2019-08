La Juventus Primavera di Lamberto Zauli è in finale al torneo amichevole "Mamma Cairo". I bianconeri hanno battuto in semifinale il Torino ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari erano terminati con il punteggio di 0-0. Decisivo ​Siano che para il rigore di Sportelli. Neanche un errore dal dischetto per la squadra bianconera che si qualifica alla finale di Asti vincendo 5-3 dopo la lotteria dal dischetto.