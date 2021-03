1







di Marco Amato, inviato a Vinovo

Alle ore 17 di questo pomeriggio, la Juventus Primavera ospiterà tra le mura amiche dell'Ale e Ricky di Vinovo i Campioni d'Italia in carica dell'Atalanta. Una sfida dura ma che servirà come ulteriore stimolo dopo le ultime batoste: sconfitta per 3 a 0 contro il Cagliari nell'ultimo turno di campionato e sconfitta per 3 a 1 contro la Fiorentina ed eliminazione dalla Coppa Italia. La reazione dovrà arrivare anche per sopperire a tre pesanti assenze, una per reparto: de Winter, Pisapia e bomber Da Graca.



IL TABELLINO



Juventus-Atalanta: 0-2



Marcatori: (Sidibe 5', Cortinovis 24')



Juventus (4-3-3): Garofani; Leo, Nzuango, Riccio, Ntenda; Omic, Miretti, Iling; Hasa, Bonetti, Sekulov​. A disp. Senko, Fiumanò, Barrenechea, Verduci, Turicchia, Mulazzi, Cerri, Cotter, Doratiotto, Soule, Sekularac, Maressa. All. Bonatti

Atalanta (4-4-2): Gelmi, Renault, Ceresoli, Zuccon, Cittadini, Scalvini, Grassi, Gyabuaa, Kobacki, Cortinovis, Sidibe. A disp. Dajcar, Scanagatta, Hecko, Berto, Giovane, Vorlicky, Oliveri, Italeng Ngock, De Nipoti, Rosa, Repa. All. Brambilla



Ammonizioni: (Cittadini (A) 13')



Arbitro: ​Sig. Federico Longo della sezione di Paola



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



24' - GOL ATALANTA, Cortinovis raddoppia sfruttando le maglie troppo aperte della difesa bianconera: da dentro l'area è freddo a piazzare nell'angolo



22' - TIro-cross atalantino che Garofani toglie da sotto la traversa



18' - Azione di contropiede bianconera, Bonetti fa tutto il campo ma spreca quando entra in area e non conclude



17' - OCCASIONE ATALANTA, Sidibe sfiora il raddoppio: la sua conclusione piazzata esce di poco a lato



12' - Punizione dalla distanza di Iling, traiettoria che si alza quasi al livello delle barriere di protezione



10' - Tiro dalla distanza di Iling che suona la sveglia per i suoi



5' - GOL ATALANTA, palla persa dalla difesa bianconera, errore in fase di costruzione di Miretti, Sidibe da due passi non sbaglia



5' - Conclusione potente di Kobacki dal limite, palla fuori di poco



2' - Palla in mezzo pericolosa dell'Atalanta, Ntenda fa scorrere fuori



0' - Longo fischia l'inizio del match