E' sfida tra due big nella 17a giornata del campionato Primavera: la Juventus ospita l'Atalanta prima i classifica. I bianconeri sono quarti insieme alla Roma i zona playoff a 27 punti, e vengono da cinque vittorie nelle ultime sei partite. Con una vittoria la squadra di Lamberto Zauli si avvicinerebbe al secondo posto che vorrebbe dire qualificazione alla semifinale di playoff - saltando quindi un turno - che per ora è lontana otto punti. Oggi bisogna rispondere subito con una vittoria alla sconfitta contro l'Empoli nell'ultimo turno.



DIRETTA



12' Colpo di testa di Sene che termina a lato.



11' Moreno aziona Anzolin che entra in area sulla sinistra e la sua conclusione viene deviata in corner dal portiere ospite.



3' Occasione Atalanta: cross dentro dalla destra, Cortinovis cerca l'impatto di testa ma non trova l'impatto. Rimessa dal fondo per la Juve. 1' Si parte



FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus (4-3-3): Israel; Riccio, Vlasenko, Gozzi, Anzolin; Ahamada, Fagioli, Ranocchia; Moreno, Da Graca, Sene. A disp. Garofani, Dadone, Fiumanò, Leone, Tongya, De Winter, Sekulov, Ntenda, Petrelli. All. Zauli.



Atalanta: Ndiaye, Ghislandi, Ruggeri, Panada, Okoli, Heidenreich, Ghisleni, Finardi, Piccoli, Cortinovis, Cambiaghi. A disp. Gelmi, Bergonzi, MIlani, Citadini, Brogni, Da Riva, Signori, Italeng Ngock, Traore, Kobacki. All. Brambilla