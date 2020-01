Torna in campo nel weekend la Primavera bianconera guidata dal tecnico Lamberto Zauli. Dopo lo stop in campionato con l'Empoli e la vittoria in Coppa Italia contro la Cremonese, a Vinovo va in scena Juventus-Atalanta. Ecco la programmazione del weekend:



Roma-Torino – Sabato 1 febbraio 2020 in diretta dalle ore 11 su Sportitalia 60 DTT



Telecronista Ivan Fusto



Fiorentina-Inter – Sabato 1 febbraio 2020 in diretta dalle ore 13 su Sportitalia 60 DTT



Telecronista Francesco Letizia



Napoli-Bologna – Sabato 1 febbraio 2020 in diretta dalle ore 13 su SI Solo Calcio



Telecronista Peppe Di Giovanni



Pescara-Lazio – Sabato 1 febbraio 2020 in diretta dalle ore 14,30 su SI Solo Calcio



Telecronista Orazio Accomando



Juventus-Atalanta – Sabato 1 febbraio 2020 in differita dalle ore 17 su Sportitalia 60 DTT



Telecronista Matteo Gandini



Cagliari-Empoli – Domenica 2 febbraio 2020 in diretta dalle ore 10 su Sportitalia 60 DTT



Telecronista Orazio Accomando



Sassuolo-Genoa – Domenica 2 febbraio 2020 in diretta dalle ore 17 su Sportitalia 60 DTT



Telecronista Ivan Fusto



Sampdoria-Chievo – Lunedì 3 febbraio 2020 in diretta dalle ore 14,30 su Sportitalia 60 DTT



Telecronista Gabriele Schiavi