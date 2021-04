di Marco Amato, inviato a Vinovo

Dopo la vittoria di misura contro il Milan - coronata da una prestazione di alto livello - la Juventus Primavera torna in campo oggi tra le mura amiche dell'Ale e Ricky di Vinovo. Di fronte il fanalino di coda del campionato Primavera 1, l'Ascoli. L'occasione è ghiotta per mettere altri tre punti da parte e non perdere la scia delle squadre che lottano per la vittoria finale del torneo.



IL TABELLINO



Juventus-Ascoli: 1-0



Marcatori: (Miretti 17')



Juventus (4-4-2): Garofani; Mulazzi, de Winter, Riccio, Ntenda; Soule, Miretti, Barrenechea, Iling; Bonetti, Da Graca. A disp. Raina, Daffara, Fiumanò, Omic, Leo, Turicchia, Sekularac, Cerri, Cotter, Sekulov. All. Bonatti

Ascoli (4-3-3): Bolletta; Lisi, Gurini, Ceccarelli, Pulsoni, Alagna, Franzolini, Olivieri, Riccardi, D'Agostino, Intinacelli. A disp. Raffaelli, D'Ainzara, Izzo, Luongo, Rosolino, Re, Marucci, Cudjoe, Mangini. All. Seccardini



Arbitro: ​sig. Tremolada della sez. di Monza



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



25' - Gioca bene la Juve che tiene il possesso palla e fa girare bene, fatica a pungere in avanti con l'Ascoli che si chiude 17' - GOL JUVENTUS, Miretti da calcio di punizione indovina la traiettoria perfetta che si alza sopra la barriera e si infila all'angolo



15' - OCCASIONE JUVE, conclusione potente dal limite di Bonetti che esce di poco sopra l'incrocio



13' - Azione spaziale di Miretti che si libera dell'avversario con un tunnel e dal limite dell'area spara un missile che si alza di poco sopra la traversa



11' - Bel filtrante di Mulazzi che buca la difesa avversaria, una leggera deviazione mette fuori gioco Bonetti ben posizionato



7' - Tiro dal limite di Barrenechea, deviazione all'angolo di Bolletta



2' - OCCASIONE JUVE, palla tesa di Mulazzi, Da Graca colpisce ma trova la deviazione di un difensore



2' - Discesa di Lisi che arriva al limite dell'area, scivola prima della conclusione che esce debole



1' - Tremolada fischia l'inizio del match!