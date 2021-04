1







di Marco Amato, inviato a Vinovo

La Juventus Primavera vince ancora: battuto l'Ascoli con il risultato di 5 a 0. Prova convincente e di alto livello della squadra di Bonatti che ora può dare l'assalto alle prime posizioni in classifica del campionato Primavera 1.



GAROFANI 6.5 - Risponde presente quando impegnato, dà sicurezza a tutto il reparto



MULAZZI 7 - Gli unici insoddisfatti della sua prestazione sono i giardinieri di Vinovo che dovranno ricostruire il manto erboso consumato dai suoi continui saliscendi



DE WINTER 6.5 - Qualche piccola sbavatura, ma nel complesso una prova di grande solidità



RICCIO 6.5 - Guida la difesa con il solito carisma. Sempre molto bravo ad anticipare il diretto avversario



NTENDA 6 - Poco coinvolto in fase offensiva - e gli spazi ci sarebbero - bravo a conquistare la punizione da cui nasce l'1 a 0



SOULE 7 - Quando entra dentro il campo per dialogare con Miretti è una gioia per gli occhi e per la squadra che così trova spazi e alza il ritmo (Dal 59' COTTER 6 - Alcune giocate di qualità, senza trovare lo spunto giusto per colpire a rete)



MIRETTI 8 - Giocate che fanno sussultare la tribuna di Vinovo, la pennellata su punizione è, probabilmente, una delle cose più banali del repertorio mostrato oggi, e questo la dice lunga (Dal 71' CERRI 6.5 - Cala il poker con una grande azione personale in area)



BARRENECHEA 6 - Oggi non è particolarmente brillante, il voto sarebbe insufficiente ma la freddezza dagli undici metri va premiata (Dal 59' OMIC 6.5 - Ordinaria amministrazione in mezzo al campo, ottimo l'assist per Sekularac)



ILING 6 - Anche nel suo caso diversi errori. È bravo, però, ad entrare in area e guadagnarsi il rigore segnato da Barrenechea (Dal 79' SEKULOV 6.5 - Pochi minuti, mette lo zampino nel gol di Cerri)



BONETTI 6 - Si costruisce una buona occasione nel primo tempo e ne fallisce una clamorosa nel secondo. Dà una mano quando c'è da tornare dietro e nel secondo tempo fa discretamente bene a centrocampo



DA GRACA 6.5 - Nel primo tempo fatica tremendamente a trovare la via del gol, nella ripresa trova la rete per festeggiare il rinnovo di contratto (Dal 59' SEKULARAC 6.5 - Diverse buone sgroppate in fascia, grazie ad un inserimento trova il gol)



All. BONATTI 7 - Un'altra ottima prova della sua squadra. Adesso viene il difficile: dimostrare continuità e andare a prendere il treno di testa