di CC

Un anno da numero uno, e senza patemi, niente incertezze. Israel è diventato uno juventino vero: nel senso che regge le pressioni e non dimentica che è lì per crescere, non per strafare. Classe 2000, il portierino veniva da un'esperienza importante al Nacional. Da protagonista, ha vinto una competizione mentalmente allenante come la Libertadores sub-20. Sa cosa vuol dire giocare fino all'ultimo istante, e sa già cosa vuol dire giocare per la sua Nazionale.



QUEST'ANNO - Quattordici presenze, un po' di gol presi ma quasi mai per colpa sua. E' una stagione particolare, quella della Juve Primavera. Nelle rotazioni di Zauli, la porta ha però sempre fatto eccezione. Atalanta a parte (a Zingonia la Juve ha perso 5-0), Franco ha sempre giocato e l'ha fatto da titolare. Nella lenta risalita dell'Under 19, ci sono state anche le sue mani.



CURIOSITA' - Le sue origini lo accomunano a un altro giocatore della rosa di Maurizio Sarri: Rodrigo Bentancur. Entrambi, infatti, provengono da Nueva Helvecia, una cittadina del sud dell'Uruguay.