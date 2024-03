Primavera, Inter-Juventus: il tabellino

Dopo il ko in casa contro il Sassuolo - 2-1 per i neroverdi a Vinovo - la Juventus Primavera torna in campo oggi per un Derby d'Italia in versione U19. La sfida all'Inter, prima della classe, si preannuncia bella, ma soprattutto fondamentale in vista di un finale di stagione tutto da giocare, in cui riprendersi posizioni importanti. Appuntamento alle 13.00, in diretta su ilBianconero.com.

INTER-JUVENTUS: 2-2

Marcatori: 4' Crapisto (J), 34' Owusu (I), 71' Owusu (I), 89' Ripani (J)



Inter (4-3-3) - Calligaris; Aidoo, Stante, Matjaz, Motta; Akinsanmiro, Stankovic (C), Di Maggio; Kamate, Spinacce, Owusu.

Juventus (3-4-2-1) - Radu; Gil Puche, Bassino, Savio (77' Montero); Pagnucco (C), Ripani, Ngana, Turco; Finocchiaro (dal 56' Scienza), Crapisto (59' Grosso); Pugno (77' Biggi).



Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

Ammoniti: 21' Savio (J), 29' Matjaz (I)

Primavera, Inter-Juventus: la diretta LIVE

94' Finisce così, dopo 4' di recupero: è 2-2.

89' PAREGGIO JUVE! Ripani con l'inserimento e il colpo di testa vincente, gran gol per il numero 8. E la Juve recupera la partita.

82' Ancora Juve: conclusione di Scienza, pallone fuori, non di molto.

79' Ci prova ancora Grosso: tiro a giro, respinto.

77' Doppio cambio nella Juve: fuori Savio e Pugno, dentro Montero e Biggi.

74' Cambio nell'Inter: fuori Owusu, dentro Berenbruch.

71' SORPASSO INTER! Ancora Owusu, ancora di testa. Stacco di testa su calcio d'angolo di Stankovic, su secondo palo spunta Owusu e corregge in porta.

61′ Chance per Grosso. Contropiede per la Juve, Grosso calcia dal limite, parata di Calligaris.

59' Un'altra carta dalla panchina per Montero: fuori Crapisto, dentro Grosso.

56' Primo cambio per la Juve: fuori Finocchiaro per Scienza

48′ Inter che spinge in avvio.

46' Ripartiti! Doppio cambio nell’Inter: fuori Matjaz, entra Alexoiu, dentro Quieto fuori Kamate.

45' Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo. E' 1-1 all'intervallo.

35' Occasione Ngana! Il centrocampista bianconero si mette in proprio e calcia: para Calligaris.

34' PAREGGIO INTER! Nerazzurri che hanno continuato a creare opportunità e alla fine arriva il pari. Crea Kamate, cross dalla destra e colpo di testa vincente di Owusu. E' 1-1,

29' Ammonito Matjaz, entrata in ritardo su Crapisto.

27' Traversa Inter! Stante su calcio d'angolo colpisce di testa, il pallone sbatte sulla parte alta della traversa con Radu in controllo.

25' Grande chance per Di Maggio: tiro da fuori a giro, risponde benissimo Radu. Ora l'Inter spinge.

21' Ammonito Savio: fallo su Owusu.

18' Ci prova l'Inter: iniziativa di Kamate, Di Maggio si inserisce e colpisce di testa, pallone fuori.

7' Altra grande chance per la Juve! Calcio d'angolo, palla messa fuori, calcia molto bene Ngana, respinta di Calligaris che poi anticipa Pugno e chiude anche la ribattuta.

6' Brivido Juve: muove il pallone in difesa, ma sul pressing perde il controllo. Tiro largo dei nerazzurri.

4' VANTAGGIO JUVE: 1-0! Muove palla la Juventus sulla destra con Ripani, da lui a Crapisto, che si presenta al limite e calcia con il mancino. Tiro deviato e palla all'angolino.

Primi minuti di possesso palla Inter

1', ore 13.01 il fischio d'inizio.

Primavera, Inter-Juventus, dove vederla in tv e streaming

Juventus, i convocati di Montero per l'Inter

2 Martinez Crous

3 Firman

4 Boufandar

8 Ripani

9 Biggi

12 Zelezny

13 Turco

15 Savio

16 Pagnucco

17 Giorgi

18 Grosso

19 Scienza

23 Bassino

25 Ngana

26 Finocchiaro

29 Crapisto

31 Gil Puche

32 Pugno

36 Mazur

40 Radu

41 Montero Benia

Inter-Juventus Primavera sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente. Paolo Montero ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida della Juventus Primavera contro l'Inter.