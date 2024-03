Primavera, Inter-Juventus, le pagelle

RADU 6.5 - Una gran parata su Di Maggio nel primo tempo. Non sbaglia sui gol e si fa trovare pronto.

GIL PUCHE 6 - L'avversario è il più difficile del campionato, ma tutto sommato tiene botta.

BASSINO 6 - Qualche imprecisione e un errore che apre al contropiede, non sfruttato dell'Inter. Per il resto fa buona guardia.

SAVIO 6 - Più in ombra del solito (77' Montero 6 - Giusto un paio di guizzi)

PAGNUCCO (C) 6.5 - Affidabile e concreto. Dà una mano nelle due fasi e sotto pressione, come i compagni potrebbe gestire meglio sui gol.

RIPANI 7.5 - Un gran bel gol in inserimento che lo ripaga di una prestazione fin lì comunque positiva. Risponde all'Inter colpo su colpo, poi arriva la gioia nel finale. Decisiva.

NGANA 7 - Si spegne un po' alla distanza, ma nel primo tempo è il migliore dei suoi. E il più pericoloso.

TURCO 6 - Subisce un po' l'iniziativa dell'Inter. Non si fa schiacciare, ma potrebbe dare di più in alcune fasi.

FINOCCHIARO 6 - Si muove tanto, non basta per ricevere sempre bene e creare. (dal 56' Scienza 6.5 - Vivacità e idee)

CRAPISTO 7 - Ha il merito di sbloccare la gara e di farlo con un bel mancino, anche fortunato. Più in ombra con il passare dei minuti, ma incisivo. (59' Grosso 6.5 - Entra con il piglio giusto e prova a scombinare le carte)

PUGNO 6 - Solita partita di duelli, si vede poco in area, come tutta la Juve. (77' Biggi sv)

ALL. MONTERO 6.5 - Il pareggio con la prima della classe è senza dubbio un buon risultato, visto il momento. A maggior ragione in un Derby d'Italia. La sensazione è che questa rosa - pur giovane - possa fare ancora meglio, forse più dal punto di vista della produzione di gioco.

Un pareggio in rimonta, un pareggio che fa morale. Sul campo dell'Inter, in un momento di difficoltà e dopo la sconfitta per 2 a 1 in casa contro il Sassuolo, la Juventus Primavera torna a muovere la classifica. Lo fa nel Derby d'Italia giovanile, contro la prima della classe, che sta dominando la categoria. La squadra di Montero passa in vantaggio, si fa rimontare e superare, ma nel finale torna a strappare il pareggio. Due a due e un punto per parte.