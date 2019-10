Il gustoso antipasto di Inter-Juventus, derby d'Italia in programma per questa sera alle ore 20.45 a San Siro, si gioca questa mattina allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, tra le squadre Primavera di nerazzurri e bianconeri. Gli uomini di Madonna sono in vetta alla classifica a punteggio pieno, proprio come quelli di Conte, mentre i ragazzi di Zauli inseguono, ma distanti già 6 lunghezze in appena tre giornate giocate. La Juventus, insomma, deve fare risultato, mentre l'Inter spera di creare un primo, importante gap, con la storica rivale, anche in Primavera.



Fischio d'inizio alle ore 10: seguite Inter-Juventus Primavera LIVE su ilBiancoNero.com



LA CRONACA



85' - Sami per Schirò nell'Inter.



81' - GOL DELL'INTER! Bel cross di Burgio, Mulattieri non sbaglia da centro area e sigla il poker nerazzurro.



75' - Altro doppio cambio nell'Inter: fuori Squizzato e Fonseca, dentro Attys e Gnonto.



74' - Stoppa per Sene nella Juventus.



69' - Doppio cambio per l'Inter: dentro Vezzoni e Burgio per Gianelli e Colombini, ammonito poco prima.



64' - Ci prova subito Leone dalla distanza, Pozzer blocca senza problemi.



60' - Fuori Ranocchia e Moreno, dentro Leone e Petrelli nella Juventus.



54' - GOL DELL'INTER! Sponda di testa di Mulattieri, gran destro al volo di Mulattieri che buca l'incolpevole Israel: è 3-1.



52' - Ci prova Moreno su punizione da ottima posizione: il pallone termina alto sopra la traversa.



47' - Ci prova subito Ahamada, ma Pozzer risponde presente. Juventus subito attiva in avvio di ripresa. 46' - Verducci per Anzolin nell'intervallo per la Juventus.



45' + 1' - Termina il primo tempo, Inter in vantaggio per 2-1 sulla Juventus.



43' - Ci prova Kinkoue da posizione ravvicinata, ma Israel blocca senza problemi.



34' - Ammonito Moreno per simulazione, giallo giusto. Sekulov prende il posto dell'infortunato Fagioli nella Juventus.



30' - GOL DELL'INTER! Israel si supera sul tiro di Colombini da fuori area, ma sugli sviluppi del corner non può nulla sul colpo di testa da due passi di Fonseca. Male la difesa bianconera.



29' - GOL DELLA JUVENTUS! Bella azione di Moreno, che serve Anzolin sulla sinistra. Cross perfetto per Sene, che insacca di sinistro con un gol da grande attaccante.



20' - Arriva il cartellino giallo anche per Gozzi nella Juventus.



14' - Duro intervento di Fonseca su Ranocchia, l'attaccante dell'Inter viene ammonito.



9' - Fagioli recupera un pallone a centrocampo, Tongya serve un pallone splendido per Sene, che di forza trova la conclusione verso la porta: Pozzer salva tutto con un grande intervento.



6' - GOL DELL'INTER! Squizzato fa impazzire Leo sulla fascia e serve un comodo pallone per Colombini, che da due passi insacca alle spalle di Israel. Juventus subito sotto.



2' - Bella uscita di Israel su cross insidioso dalla sinistra: Inter subito propositiva.



1' - Inizia la partita.



INTER-JUVENTUS 3-1 LIVE (6' Colombini, 29' Sene (J), 31' Fonseca, 54' Mulattieri)

INTER (3-5-2): Pozzer; Kinkoue, Ntube, Pirola; Gianelli (69' Vezzoni), Squizzato (75' Attys), Agoume, Schirò (85' Sami), Colombini (69' Burgio); Mulattieri, Fonseca (75' Gnonto). All. Madonna.

JUVENTUS (4-3-1-2): Israel; Leo, Riccio, Gozzi, Anzolin (46' Verducci); Ranocchia (60' Leone) Tongya, Ahamada; Fagioli (34' Sekulov); Sene (74' Stoppa), Moreno (60' Petrelli). All. Zauli.

NOTE: ammoniti Fonseca (I), Gozzi (J), Moreno (J), Colombini (I)