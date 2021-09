Priva dello squalificato Chibozo, la Juventus Primavera affronta oggi un match che non può mai essere una partita normale, anche nella categoria giovanile: quello contro l'Inter di Chivu. Per la 4^ giornata di campionato, i ragazzi bianconeri allenati da Andrea Bonatti erano in cerca di riscatto dopo un inizio di stagione complesso: vittoria iniziale sulla Fiorentina, poi ko contro Atalanta e Napoli inframezzati dal clamoroso pareggio di ​Malmö. E ci sono riusciti. Una bella vittoria, dominando l'Inter allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni. Bel gioco, occasioni e due gol: un 2-0 che lascia tanti sorrisi.

Qui di seguito formazioni ufficiali e cronaca in diretta dell'incontro a partire dalle ore 13



IL TABELLINO



Inter-Juve: 0-2 (0-2)



Marcatori: 25' Turco, 33' Turicchia

JUVE (4-4-2): Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Turicchia; Mulazzi, Omic, Bonetti, Iling-Junior; Hasa; Turco

INTER (4-3-3): Botis; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Carboni; Casadei, Grygar, Fabbian; Iliev, Jurgens, Abiuso



93' FINISCE QUI. Una bella vittoria per la Juve di Bonatti.



85' Destro di Omic dalla distanza, respinge Botis. Poco dopo cross dalla destra, si avventa Sekularac: colpo di testa a lato di poco.



78' Nella Juve dentro Citi e Maressa per Bonatti ed Iling.



75' Colpo di testa di Casadei parato agilmente da Senko: primo tiro in porta dell'Inter nel secondo tempo.



71' Carboni stende un imprendibile Mulazzi. Ammonito.



69' Altro cambio per l'Inter, dentro Grygar per Goffi.



68' - OCCASIONE JUVE - In area Sekularac, da poco subentrato a Hasa, fallisce il tris non approfittando di un passaggio a vuoto di Hoti



61' - Tentativo di Carboni da fuori area, sugli sviluppi di un calcio di punizione: tiro altissimo



56' - OCCASIONE JUVE - Grande iniziativa sulla destra di Galante, che serve Omic in area. Botis para



51' - Casadei tenta la conclusione, ma è murato da Muharemovic



49' - Turicchia prova il tiro da fuori area, alto



46' - INIZIA IL SECONDO TEMPO - La Juve sostituisce Turco con Galante, che si rende subito pericoloso nell'area avversaria



45' - FINE PRIMO TEMPO - La Juve va al riposo sullo 0-2



33' - RADDOPPIO JUVE! Cross basso dalla sinistra di Iling, Turicchia insacca con un tocco preciso dall'interno dell'area



25' - GOL JUVE! Errore in disimpegno di Carboni, dalla destra Mulazzi serve Turco in area, che tenta il tiro rasoterra e non fallisce



23' - OCCASIONE INTER: Abiuso al tiro, fuori di poco



22' - Iliev prova la conclusione da destra, respinta da Senko in corner



18' - Turco pericoloso nell'area dell'Inter, ma c'è fallo in attacco



7' - La Juve ci prova con Turco, Botis para senza problemi



3' - Iliev entra in area dalla sinistra e crossa in area piccola, la difesa della Juve spazza



1' - Fischio d'inizio della partita