Non importa età o genere di chi scende in campo: la sfida tra Juventus e Inter non è mai, e non sarà mai una partita come le altre. Oggi l'Under 19 bianconera va a Milano per affrontare i pari età nerazzurri. Match d'alta classifica visto che entrambe le compagini si trovano appaiate al secondo posto - dietro la Roma - a 18 punti. Negli ultimi tre turni la Juventus ha raccolto solo 2 punti e la partita di oggi - fischio d'inizio alle 13 - rappresenta uno snodo importante del campionato.



IL TABELLINO



Inter-Juve: 0-0



Marcatori:



Inter (4-3-1-2): Rovida; Persyn (Tonoli 46'), Kinkoue, Moretti A., Vezzoni (Dimarco 85'); Mirarchi (Boscolo Chio 75'), Sangalli, Casadei; Oristanio; Fonseca (Bonfanti 65'), Satriano (Akhalaia 85'). A disp. Basti, Sottini,Squizzato,Peschetola, Lindkvist, Iliev, Goffi​. All. Madonna

Juventus (4-4-2): Garofani; Leo (Mulazzi 12') (Iling-Junior 58'), de Winter, Nzouango, Ntenda; Soule (Galante 79'), Miretti, Barrenechea (Pisapia 79'), Turicchia; Sekulov, Cerri (Bonetti 58').​ A disp. Senko, Fiumanò, Omic, Verduci, Cotter, Sekularac, Hasa. All. Bonatti​



Ammonizioni: (Miretti 40', Barrenechea 62', Sangalli 70')



Arbitro: ​Sig. Perenzoni della sezione di Rovereto



84' - Rigore sbagliato da Sekulov



82' - RIGORE PER LA JUVE!



72' - Break di Oristanio che arriva fino al limite dell'area, sulla conclusione è bravo Garofani a parare



72' - Barrenechea tenta il piazzato dal limite dell'area, palla fuori di molto



64' - Tiro dalla distanza di Miretti che deviato si alza sopra la traversa



62' - Ammonito Barrenechea per un fallo a centrocampo



60' - Cross teso di Iling che viene deviato fuori dalal difesa nerazzurra



58' - Entrano Iling e Bonetti per la Juventus



51' - Bell'uno-due tra Barrenechea e Soule con quest'ultimo che va al tiro: angolato ma debole



48' - OCCASIONE JUVE, cross in mezzo di Soule, palla che arriva a Cerri che da pochi metri non trova la deciazione vincente 46' - Inizia il secondo tempo



INTERVALLO



40' - Ammonito Miretti per un'entrata dura a centrocampo



37' - Mulazzi entra in area con una finta a rientrare, peccato per la conclusione: chiude troppo il sinistro e non impensierisce Rovida



35' - Secondo cross consecutivo di Turicchia, Cerri prova ad arpionare in area ma viene anticipato dalla difesa



34' - Bella azione personale di Turicchia che arriva sul fondo, il suo cross viene spazzato fuori



33' - OCCASIONE INTER, ottimo fraseggio tra Fonseca e Satriano con quest'ultimo che sfiora la rete con un tiro incrociato che termina di poco a lato



32' - Tiro dalla distanza di Barrenechea che termina di molto a lato



25' - OCCASIONE JUVE, Cerri abile a spostarsi il pallone sul sinistro al limite dell'area, la sua conclusione si stampa sulla traversa



23' - Ottimo spunto di Mulazzi che salta un avversario in area, il suo cross è deviato in calcio d'angolo



20' - Ancora un intervento perfetto di Garofani che anticipa l'attaccante nerazzurro in area



14' - Ottima uscita di Garofani che blocca Satriano involato verso la porta bianconera



12' - Leo è costretto a uscire, al suo posto Mulazzi



10' - Brutta distorsione della caviglia per Leo che appoggia male il piede: in campo lo staff medico



7' - Contropiede di Soule che fa tutto il campo, palla per Sekulov che viene fermato dalla difesa nerazzurra



5' - Azione ben orchestrata dall'Inter che va al cross con Vezzoni, bravo Garofani ad anticipare tutti in area



2' - Filtrante in area di Soule, Sekulov non riesce a trovare la deviazione in porta



0' - Perenzoni fischia l'inizio della partita