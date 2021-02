3







di Marco Amato

La Juventus Primavera domnia la partita contro l'Inter ma non riesce a trovare la via del gol. Il match termina 0 a 0 ma c'è molto da recriminare in casa bianconera per alcune occasioni non sfruttate a pieno. Nel complesso, però, una grande prova di squadra.



GAROFANI 7.5 – Una serie di interventi che dimostrano grande tempismo, all'ultimo minuto salva la partita con una grandissima parata



LEO s.v – Esce dopo dieci minuti per una distorsione alla caviglia (Dal 12’ MULAZZI 6.5 – Entra a freddo e lo fa benissimo, sempre attivo in propensione offensiva, macina chilometri negli spazi lasciati da Soule) (Dal 58' ILING 6.5 - spinge con costanza e impegna la difesa dell'Inter)



DE WINTER 8 – Dimostra oggi di aver meritato il rinnovo di contratto arrivato in settimana: un muro invalicabile



NZOUANGO 5.5 – Alcuni buoni interventi difensivi; rischia, però, troppo con il pallone tra i piedi



NTENDA 6.5 – Bene in entrambe le fasi, dalal sua parte l'Inter non passa mai



SOULE 7 – Interpreta bene il ruolo, parte largo ma si accentra di continuo creando superiorità in mezzo al campo: mette in difficoltà la difesa nerazzurra (Dal 79' GALANTE s.v - Dieci minuti e pochi palloni toccati)



MIRETTI 6 – Soffre particolarmente il pressing avversario, poco preciso in fase di impostazione ma non si scoraggia e tiene sempre alta la tensione, migliorando nel secondo tempo



BARRENECHEA 7.5 – Ruba una quantità impressionante di palloni in mezzo al campo ed è sempre preciso quando c’è da servire i compagni (Dal 79' PISAPIA s.v. - Un gradito ritorno dopo un lungo stop)



TURICCHIA 7 – Arriva puntualmente sul fondo e mette in mezzo cross precisi che creano subbuglio nell’area interista, si guadagna un rigore con uno spunto micidiale



SEKULOV 7 – Sempre prezioso il suo lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco, le transizioni offensive passano spesso dai suoi piedi



CERRI 6 – Nel primo tempo sfiora il vantaggio con un’azione ben orchestrata e un tiro potente e preciso che fa tremare la traversa; poco altro nel corso della partita (Dal 58' BONETTI 5.5 - Non entra in partita)



All. BONATTI 7.5 - Grande prestazione della squadra che ha avuto il predominio territoriale per tutti i 90': è mancato solo il gol e, purtroppo, non è un dettaglio