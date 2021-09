Solida in difesa, pericolosa in attacco. Bella partita per ladellain casa dei nerazzurri dell', che dopo essere andata in vantaggio di due gol con Turco e Turicchia torna in campo nel secondo tempo con determinazione, chiudendo il match senza particolari problemi. Da valutare le condizioni del primo marcatore di giornata, uscito all'intervallo per un problema fisico.- Nessun intervento clamoroso per il portiere bianconero, che però si fa sempre trovare pronto- Il terzino destro offre una buona prestazione, anche se non sempre riesce a fermare le incursioni avversarie sulla sua fascia- Si riscatta dopo la partita poco convincente contro il Napoli- Grande secondo tempo per il difensore, dalle sue parti non si passa- Spesso propositivo, mette la sua firma sul match timbrando il raddoppio. Sfiora la seconda rete personale con un paio di buone incursioni- Determinante, sulla sua fascia l'Inter non riesce a trovare soluzioni. Confeziona il primo gol del match recuperando una palla importante e servendo Turco in area. In più occasioni costringe i difensori nerazzurri a fermarlo con le "maniere forti"- Sempre al posto giusto, trova almeno un paio di occasioni per segnare ma Botis gli nega la gioia del gol. Solido anche in fase difensiva(dal 78's.v.) - Aiuta la squadra con una prestazione di sostanza(dal 78's.v.) - Offre l'assist per Turicchia e spinge la squadra in avanti con costanza. Molte delle azioni offensive dei bianconeri partono dai suoi piedi- Partita di sacrifico per lui, che si rende pericoloso in più occasioni. Esce dal campo sfinito (dal 65'- Entra in campo con determinazione: pochi istanti dopo il suo ingresso in campo fallisce l'occasione dello 0-3 e si rende protagonista di una buona prestazione)- Ottimo primo tempo per l'attaccante, che apre le marcature al 25' ma è costretto a lasciare il campo al termine della prima frazione per un problema fisico (dal 46'- Non fa rimpiangere Turco)- Dopo il passo falso con il Napoli, il tecnico mette in campo una squadra solida e bella da vedere, capace di rendersi pericolosa in fase offensiva con continuità. Non sbaglia i cambi, con i subentrati che nel secondo tempo contribuiscono a legittimare il vantaggio dei bianconeri e a concludere il match senza particolari affanni.