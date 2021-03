Ci sono anche Andreae Roberto, allenatore e vice allenatore della prima squadra, ad assistere alla partita della Primavera di Bonatti contro l'Atalanta. Il tecnico bianconero, insieme con il vice e con il collaboratore Gagliardi, si è trasferito dalla Continassa a Vinovo per visionare da vicino i ragazzi dell'Under 19 bianconera. Presente in tribuna anche l'attaccante Da Graca, che si è intrattenuto proprio con Pirlo, desideroso di sincerarsi delle condizioni del giocatore (spesso convocato per allenamenti e partite in prima squadra). Un pomeriggio di Juve. A tutto tondo. In attesa della sfida di domani.