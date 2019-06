Secondo quanto riportato da Palermo, la Juve sarebbe pronta a riscattare dai rosanero Marco Cosimo Da Graca. Il centravanti, classe 2002, ha giocato nell'ultimo anno nell'Under 17 bianconera: buone prestazioni e discreta personalità, il settore giovanile juvenino ha deciso di poter fare ancora qualcosina con il suo talento. Da Graca fu notato proprio nella sua Sicilia: con il Palermo (Under 16) mise a segno 18 gol in campionato. Da lì il prestito e il viaggio a Torino, dove si è ambientato bene. La prossima annata sarà decisiva: in Primavera, il prossimo allenatore - che potrebbe essere Zauli - può davvero consacrare definitivamente le sue qualità.