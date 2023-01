. Inizia così il lungo messaggio che Nicolò, centrocampista della, ha voluto affidare ai suoi profili social per salutare e ringraziare il club bianconero, che è in procinto di lasciare dopo tanti anni per vivere una nuova esperienza (la sua destinazione, al momento, non è ancora stata comunicata)."Sembra ieri - ha proseguito - che entravo da quel cancello con il borsone che era più grande di me. Sono entrato qui all’età di 7 anni, mi ricordo ancora che avevo paura ad entrare negli spogliatoi con tutti i miei compagni. Sono arrivato qui senza nemmeno immaginare che sarei potuto arrivare a scrivere tutto questo, ero un bambino che aveva solo un desiderio, quello di giocare a pallone. Le prime partite, i primi tornei e le prime trasferte non le dimenticherò mai. Ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con tantissimi compagni e ognuno di loro lo porterò per sempre nel mio cuore. Un grazie speciale a tutti i mister e collaboratori, preparatori atletici e preparatori dei portieri, dirigenti e team manager, ai direttori, ai fisioterapisti e ai dottori, ai videoanalisti, a tutti gli psicologi, e per finire a tutti i magazzinieri che lavoravano per me e per i miei compagni senza mai farci mancare il materiale. Insomma, un grazie di cuore a tutti. Sono entrato che ero un bambino e me ne vado da ragazzo maggiorenne con la consapevolezza di aver appreso degli insegnamenti che difficilmente fuori da qui troverò. Juve, non mi hai fatto mai mancare niente e per questo te ne sarò sempre grato… perché, Quando Sei Della Juve Lo Sei Per Sempre. Fino Alla Fine, GRAZIE. A presto, Nik".