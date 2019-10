Alle 14.00 di oggi la Juventus di Lamberto Zauli proverà a tenere stretta la vetta della classifica conquistata grazie al 4 a 0 d'esordio contro l'Atletico Madrid. Il palcoscenico della Youth League è prestigioso e certo il tecnico ex Empoli ci tiene a fare bella figura, anche alla luce di qualche incidente di percorso di troppo in campionato. Così, l'imperativo sarà mettere da parte le sconfitte con Atalanta e Cagliari, per concentrarsi a tutti gli effetti alle fatiche europee: la partita, come detto dalle 14.00, sarà in chiaro sul Canale 20 del digitale terrestre ed in streaming sul sito sportmediaset.it.