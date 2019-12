Dopo la splendida vittoria in Youth League contro il Bayer Leverkusen, a conclusione di un girone chiuso al primo posto con la qualificazione agli ottavi di finale, la Juventus Primavera torna a giocare in campionato, contro una rivale per nulla agevole. Si tratta della Roma, che precede i bianconeri in classifica con due punti di vantaggio. Questi i convocati per la sfida di Lamberto Zauli, da cui è assente Elia Petrelli, infortunatosi contro il Bayer:



Abou, Ahamada, Anzolin, Bandeira, Da Graca, De Winter, Dragusin, Garofani, Gerbi, Gozzi, Israel, Leone, Moreno, Raina, Ranocchia, Riccio, Sekulov, Sene, Stoppa, Tongya, Vlasenko