Domani scende in campo anche la Juventus Primavera di Andrea Bonatti, dopo la vittoria sul Pescara domani sfiderà il Lecce in Salento. Nella lista dei convocati di mister Bonatti risulta indisponibile il portiere Zsombor Senko, al suo posto convocato Ratti. Non disponibile anche Dellavalle. Questo l'elenco completo:



CONVOCATI - ​Savona, Turicchia, Omic, Nzouango, Citi, Hasa, Cerri, Bonetti, Iling, Scaglia, Muharemovic, Mulazzi, Rouhi, Chibozo, Turco, Fiumano’, Doratiotto, Ledonne, Mbangula, Sekularac, Strijdonck, Maressa, Daffara, Ratti.