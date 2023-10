L'ottava giornata di Primavera 1 è alle porte e la Juventus Under 19 è pronta a ospitare i pari età della Fiorentina.Fischio d'inizio fissato per le ore 13:00 di sabato 28 ottobre 2023.Di seguito la lista dei giocatori bianconeri convocati per la sfida contro la formazione viola.1 Vinarcik2 Martinez Crous3 Firman4 Boufandar6 Domanico7 Vacca8 Ripani9 Biggi10 Anghelè12 Zelezny13 Turco15 Savio16 Pagnucco17 Giorgi18 Grosso19 Scienza22 Florea23 Bassino25 Ngana27 Scarpetta28 Owusu29 Crapisto30 Fuscaldo31 Gil Puche32 Pugno