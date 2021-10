La Juventus Primavera perde 2 a 0 contro l'Hellas Verona ed è protagonista di una prestazione troppo brutta per essere vera. Tanti i bocciati, quest'oggi; di seguito le pagelle del match:- Para tutto, ennesima prestazione impeccabile- Dalle sue parti il Verona si rende più volte pericoloso- Nessuna sbavatura, partita ordinata. Paga un fallo ingenuo e Bonatti lo lascia negli spogliatoi (Dal 46'- Sbaglia ogni pallone che tocca, non poteva subentrare in maniera peggiore)- Tanti errori in marcatura e in prima costruzione- Gioca da regista arretrato, nel primo tempo un lancio illuminante per l'occasione più pericolosa dei bianconeri nei primi 45'. Anche in copertura è ottimo. Nell'occasione del gol di Yeboah, però, sbaglia la marcatura e lascia troppo spazio all'attaccante- La sua mobilità aiuta, in una gara dove la Juve appare piuttosto pigra- Qualche sparuta verticalizzazione, per il resto si limita al compitino, è timido quando c'è da costruire. Sbaglia nell'occasione del 2 a 0 (Dal 76' CERRI s.v.)- Fuori dal gioco, prova ad accendersi in un paio di occasioni ma sbaglia sempre qualcosa (Dal 63'- Aumenta la qualità del gioco e la pericolosità in avanti della Juve)- Bene in fase di schermatura, ma quando il pallone è tra i piedi dei bianconeri il suo apporto è insufficiente (Dal 70'- Dà un contributo in fase offensiva)- Divora un'occasione d'oro nel primo tempo, ma davanti è l'unico a provare a mettere in difficoltà la difesa scaligera, pur riuscendoci con fortune alterne- Poco e nulla, oggi fatica e viene sovrastato dalla difesa avversaria (Dal 63'- Non riesce a rendersi pericoloso)- Oggi la Juve non scende mai in campo, peggior prestazione della stagione