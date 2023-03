L'attaccante dellaLuisha parlato ai microfoni di Tuttosport dal ritiro della Nazionale azzurra Under 19."Mi lascia tranquillo in campo e mi lascia svariare, dandomi sicurezza. Quando mi alleno con la prima squadra della Juve guardo i giocatori che ammiro di più, Chiesa e Di Maria. Cerco di rubare da loro il più possibile per arrivare pian piano a un livello alto. Il mio ruolo preferito in campo? Davanti, ma dovunque mi mettano gli allenatori, io cerco di dare sempre tutto"."Questa Under 19 spero arrivi il più lontano possibile, perché siamo una grande squadra e un grande gruppo. È come se giocassi da un sacco di tempo qui, meritiamo di andare avanti. Dopodiché, l’ho sempre detto: il mio sogno più grande è esordire con la maglia della Juve in Serie A. Se penso a Miretti o a Fagioli, mi piacerebbe ripercorrere le loro tappe, tanto in Nazionale che con la maglia della Juventus".