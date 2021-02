1









Dopo la brutta battuta d'arresto subita contro la Sampdoria, torna in campo oggi - fischio d'inizio alle 15 - la Juventus Primavera. Di fronte un Genoa in sofferenza che naviga nelle acque agitate dei bassifondi della classifica. La squadra di Bonatti scende in campo per dimostrare che quanto visto nella ripartenza, 4 vittorie consecutive prima della sconfitta di domenica, non è un episodio e che il gruppo ha il carattere e le qualità necessarie a reagire e rialzarsi.



IL TABELLINO



Genoa-Juve: 2-1



Marcatori: (Besaggio 7', Miretti 24', Kallon 37')



Genoa (3-1-4-2): Tononi; Gjini, Boci, Serpe, Sadiku, Piccardo M., De Angelis, Cenci, Estrella, Besaggio, Kallon. A disp. Zaccone, Boli, Marcandalli, Chiricallo, Maglione, Turchet, Zielski, Konig, Della Pietra, Della Pina, Piccardo S. All. Chiappino

Juve Primavera (4-3-1-2): Garofani; Leo, De Winter, Nzouango, Verduci; Miretti, Barrenechea, Turicchia; Soule; Sekulov, Bonetti.​ A disp. Senko, Daffara, Fiumanò, Omic, Ntenda, Iling-Junior, Pisapia, Cerri, Cotter, Da Graca, Sekularac, Maressa.​ All. Bonatti



Arbitro: Sig. Maggio della sez. di Lodi



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



INTERVALLO



45' - Tiro dalla distanza di Leo che arriva debole in porta



41' - Colpo di testa di Nzouango in area, conclusione centrale



37' - GOL GENOA, Kallon da posizione laterale centra la porta, Garofani si butta ma non blocca il pallone che si infila sotto la schiena e va in rete per il 2 a 1



32' - OCCASIONE GENOA, altra palla persa dalla difesa bianconera, Besaggio recupera e spara addosso a Garofani



27' - Azione personale di Soule che entra in area, la sua conclusione è potente ma troppo alta



24' - GOL JUVENTUS, gol meraviglioso di Miretti che entra dentro al campo, salta un avversario al limite e di sinistro piazza il pallone sul secondo palo



15' - Brutta gestione della palla da parte di Garofani che regala un angolo al Genoa



9' - OCCASIONE JUVE, Miretti serve Bonetti in area ma il suo mancino si alza alto sopra la traversa



7' - GOL GENOA, Besaggio prende uno scarico al limite dell'area e con un destro preciso porta i rossoblù in vantaggio. Sanguinosa la palla persa da De Winter in impostazione



3' - Palla in verticale del Genoa che per poco non buca la difesa bianconera



0' - Inizia il match