di Marco Amato

Un'ora di gioco da dimenticare. Poi la Juventus Primavera si sveglia ma è troppo tardi per sperare in qualcosa in più di un pareggio: termina 2 a 2 la sfida contro il Genoa. Male il reparto difensivo, apparso troppo fragile e costantemente in difficoltà. Male anche la coppia d'attaccanti "leggera" vista nel primo tempo. Poi, Bonatti con le sostituzioni cambia volto alla squadra e al match.



GAROFANI 5.5 – Le giornate no possono capitare e questa è sicuramente una di quelle. Poco sicuro con il pallone tra i piedi e regala una rete al Genoa su un tiro non irresistibile. Si riscatta parzialmente nel secondo tempo con un paio di interventi determinanti



LEO 5.5 – Perde il pallone nell’azione del 2 a 1. In generale spinge poco, nota di merito: avvia l’azione dell’1 a 1.



DE WINTER 5 – Errore in costruzione che dà il via alla rete dell’1 a 0 e marcatura troppo leggera su Kallon nell’azione del 2 a 1



NZOUANGO 6 – Tempismo negli interventi, insuperabile a difesa schierata: soffre quando gli attaccanti partono in velocità: Kallon si ripresenterà negli incubi notturni



VERDUCI 6 – Partita senza spunti particolari, dalla sua parte il Genoa spinge e non commette grossi errori: si guadagna la sufficienza (Dal 60' DA GRACA 7 - Entra, prende le misure e fa quello che gli riesce meglio: segnare!)



MIRETTI 7 – Mette in mostra tutte le sue qualità con un gol da conservare in archivio: spunto, dribbling e precisione di tiro BARRENECHEA 6.5 – Troppa sufficienza nella gestione del pallone nel primo tempo; poi sale di intensità, propizia la rete del 2 a 2



TURICCHIA 6 – Si inserisce a partire dal centro sinistra, macina chilometri e prova a dare la sveglia ai suoi



SOULE 6 – Qualche guizzo che permette alla Juve di avanzare e farsi vedere nella trequarti genoana, manca la continuità nelle giocate (Dal 74' ILING 6.5 - Entra con grande voglia e dà brio alla manovra offensiva)



SEKULOV 6 – Nella prima frazione non si accende e non trova spazio tra le linee; nei secondi 45' parte più laterale dove riesce a rendersi pericoloso (Dall'87' CERRI 6 - Pochi minuti a disposizione, sfiora il gol in zona Cesarini)



BONETTI 5 – Evanescente, non entra in partita e commette diversi errori (Dal 74' COTTER 5.5 - Non riesce a incidere)



All. BONATTI 6.5 - Dal punto di vista del gioco non arriva la reazione sperata dopo la sconfitta contro la Sampdoria, da salvare il carattere della squadra che recupera due volte da posizione di svantaggio. Cambia la partita con le sostituzioni