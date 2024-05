Termina 0-0 traa Ferentino: è l'ultima gara della stagione. E Paolo Montero è pronto ad allenare la Juve dei grandi a partire da questa sera.Tutta la differenza del mondo. Un portiere forte, oltre la categoria. Ha salvato i suoi almeno in tre occasioni.Il Frosinone punge sull'esterno e all'interno: è dura.Tra i più pericolosi della Juve in fase offensiva: pericolo costante.Si vede meno, fa poco. Considerate sempre le ottime qualità.E' preoccupato per tutta la gara, litiga con se stesso negli ultimi minuti: la distanza con Martinez è un problema per la Juve.Un'occasione, un po' di caciara, tutto sommato senza rischi.Pure qui: ci si aspettava qualcosina in più.C'è, ma non si vede. O meglio: si fa sentire solo nei momenti clou. Serviva un pizzico di continuità.Bravo, bene. E' tra gli ingressi migliori, senza dubbio.C'è tanto margine e vuole prenderselo tutto. Partita intelligente: benefici uguali ai costi.Entra sempre come se stesse per spaccare il mondo, e alla fine è effervescente.Grandi occasioni non se ne crea. Costantemente richiamato dalla panchina.Ha sulla coscienza la più grande occasione.Per quanto può dare, la sola lotta col centrale non può bastare.Mossa finale: tenere e allargare il gioco. Lo fa.Si chiude una stagione in cui la Juve ha mostrato sprazzi di bellezza e solidità. Ma anche una discontinuità importante. Questa partita, ecco, è un bel manifesto.