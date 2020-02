Torna in campo domani la Primavera bianconera guidata dal tecnico Lamberto Zauli. Dopo lo grande vittoria in campionato a Vinovo con l'Atalanta, ora c'è l'esame Coppa Italia. Allo stadio Artemio Franchi andrà in scena Fiorentina-Juventus. Una prova di maturità per una squadra che vive di alti e bassi. Dopo un ottimo mercato di riparazione, che ha portato diversi giovani interessanti nel vivaio bianconero, Zauli può sperimentare i nuovi arrivati. Ecco ​tutte le info sul match:



Fiorentina-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia: ore 17:00 in diretta su Sportitalia