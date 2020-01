Il match di andata delle semifinali di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Oggi il club viola ha messo in vendita i biglietti per la partita: "Sono disponibili i biglietti per la gara di Coppa Italia Primavera al Franchi tra Fiorentina e Juventus che si disputerà mercoledì 5 febbraio alle ore 17.00", ha scritto il club gigliato sul proprio sito ufficiale. La gara di ritorno si giocherà a Vinovo il 19 febbraio. I prezzi per il match d'andata al Franchi vanno da 1 a 5 euro.