1' - Fischio d'inizio del match

Lo si era visto nelle ultime due uscite. Lanon è solo una delle compagini che esprime il miglior gioco nel campionato di categoria. Non è solo una squadra che vive dell’entusiasmo di una rosa giovane, rispetto alle altre. I bianconeri disono una squadra matura, capace di interpretare i momenti di gioco, soffrire, far dimenticare le numerose assenze, mettere il coltello tra i denti e difendere il risultato. Esteticamente non la migliore delle prove, ma la dimostrazione dello spirito di una squadra che può sognare in grande.: 0-1: (Iling 32')(3-4-1-2): Fogli; Dutu (Amatucci 87'), Fiorini, Frison; Milani (Distefano 79'), Bianco, Corradini, Pierozzi; Agostinelli (Tirelli 87'); Munteanu, Spalluto.: Ricco, Gabrieli, Giordani, Saggioro, Neri, Toci, Dainelli, Falconi, Lucchesi.: Aquilani(4-3-1-2): Garofani; Leo, Riccio, Nzouango, Ntenda; Hasa (Sekularac 55'), De Winter, Iling-Junior; Soulè (Bonetti 74'); Chibozo (Cerri 86'), Sekulov (Cotter 86').. Senko, Daffara, Rouhi, Doratiotto.​. Bonatti: (Riccio (J) 42', Frison (F) 68'): ​signor ​Eduart Pashuku della sezione di Albano LazialeFISCHIO FINALE- Serra le fila la Juve mentre la Fiorentina prova a cercare il pari- Sventola di Corradini: tiro centrale facile preda di Garofani- Sfonda Ntenda sulla sinistra, il suo cross viene deviato in angoloOCCASIONE FIORENTINA, Spalluto si gira bene in area, la sua conclusione viene parata da Garofani- MIRACOLO DI GAROFANI che toglie dall'angolino una punizione ben tirata da Corradini che poi sbatte sul palo- Via alla ripresaINTERVALLO- Spunto di Chibozo che salta il diretto avversario e mette in mezzo, cross murato dalle maglie viola' - GOL JUVE con ILING-JUNIOR! La Juve segna in un momento di difficoltà nel produrre gioco. Break di Soulé che salta un uomo e accelera il ritmo, imbucata per Chibozo che protegge palla in area e serve per Iling che da due passi mette in buca- Prova a suonare la sveglia Soulé, la sua conclusione dalla distanza però termina di molto alta- Conclusione a giro da fuori area di Bianco: palla alta- OCCASIONE FIORENTINA, Agostinelli si accentra bene, tiro a giro sul secondo palo che non esce di molto- Calcio di punizione tirato da Fiorini: tanta potenza ma manca la precisione- Ritmi bassi e fase di studio con la partita che si sviluppa principalmente a centrocampo