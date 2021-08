Riparte la stagione della Juventus Primavera, oggi alle 16:30 contro la Fiorentina. La squadra di Bonatti, lo scorso anno, è stata protagonista assoluta del campionato per qualità del gioco espresso, fermata al primo turno dei playoff dall'Empoli Campione d'Italia. Adesso c'è curiosità di vedere se i giovani bianconeri riusciranno a replicare una stagione di quel livello, con i nuovi acquisti e la promozione di diversi giocatori classe 2004.: 1-2: (Chibozo 12', Turco 44', COrradini 65')(4-2-3-1): Fogli, Gentile, Ghilardi, Frison, Corradini, Di Stefano, Bianco, Munteanu (Toci 39'), Agostinelli, Egharevba, Kayode.. Dainelli, Larsen, Petronelli, Favasuli, Falconi, Gori, David, Amatucci, Rocchetti, Krastev, Barducci.. Aquilani(4-4-2): Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Turicchia; Hasa, Omic, Bonetti, Iling; Turco, Chibozo (Citi 65')​.. Scaglia, Daffara, Elefante, Rouhi, Doratiotto, Ledonne, Dellavalle, Mbangula, Galante, Strijdonck, Maressa.. Bonatti: (Bianco (F), Nzouango (J), Iling (J)): Sig. Ancora sez. di Roma 1- Adesso spinge la Fiorentina alla ricerca del pareggio- GOL FIORENTINA, segna Corradini dal dischetto- Rigore per la Fiorentina, l'arbitro ha visto un tocco di mano di Nzouango' - Tiro forte sul primo palo di Chibozo, Fogli si distende bene e para- Conclusione a palombella diretta all'incrocio di Gentile, Senko si fa trovare pronto- OCCASIONE JUVE, conclusione di Hasa, Fogli para e sulla respinta arriva Turco che da pochi metri non riesce a piazzare la zampata- Inizia il secondo tempoINTERVALLO- GOL JUVE! Raddoppia Turco!! Nel momento peggiore dei bianconeri, l'attaccante riceve in area e da fermo, con il mancino, piazza il pallone alle spalle del portiere- Conclusione incorciata dalla distanza di Turco, bella la risposta di Fogli- Adesso la viola spinge e la Juve affronta un momento di sofferenza- OCCASIONE FIORENTINA, Colpo di testa di DI Stefano da distanza ravvicinata, SAvona mette il corpo e mura la conclusione- PARATONA DI SENKO, il portiere è fuori dai pali, Frison al volo prova un pallonetto ma Senko vola per impedire il pariChibozo trasforma dagli 11 metri- Fallo di Di Stefano su Hasa: rigore!- Chibozo apre per Hasa, l'esterno entra in area e conclude, palla che colpisce l'esterno della rete- Primo squillo Juve con Chibozo, tiro dalla distanza facile preda di Fogli' - Calcio d'inizio del match!