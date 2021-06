Nella giornata di ieri la Juventus Primavera ha conquistato una vittoria importantissima contro la Fiorentina. I tre punti hanno permesso ai bianconeri di volare - temporaneamente - al primo posto, in attesa delle partite di Inter e Sampdoria. Importante, però, perché la vittoria è arrivata con una prestazione quadrata, con una squadra mtura che ha saputo far fronte alle tante assenze. Per rivedere le fasi salienti della partita, la Juventus ha pubblicato gli highlights del match.